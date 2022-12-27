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    Не сбежит — не такой мужчина. При продлении ареста Кулибаба порассуждал, кто пишет «сценарии» для показаний свидетелей

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    Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бизнесмену Владимиру Кулибабе, которого обвиняют в бандитизме и организации заказного убийства. Он восхитился показаниями свидетелей — заявил, что они похожи на «сценарий к хорошему фильму».

    О подробностях заседания 27 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. До начала процесса адвокат успел рассказать Кулибабе о внешнеполитической ситуации, отметив, что «с Молдавией мы окончательно [рассорились]». Показания свидетелей защитник не оценил — заявил, что они будто придумали новые истории, похожие на тексты «одного знаменитого журналиста».

    Кулибаба категорически возражал против продления ареста: он «не может продолжать заниматься тем, чем не занимался». Защита тоже просила о более мягкой мере пресечения. Один из адвокатов заявил, что продлить арест можно только в исключительных случаях, а с этим у следователя, видимо, «проблемки» — все случаи исключительные. Защита обещала, что Кулибаба не сбежит, потому что у него пятеро детей, а он «не такой мужчина». Звучали также слова о политизированности дела, а показания высокопоставленного офицера МВД «вывели защитника из себя».

    Обсуждался также вопрос, может ли следователь работать с этим делом, если во время тех событий еще не родился, и может ли высказываться прокурор, если ему тогда было всего 15 лет. Суд всех выслушал и решил, что Кулибаба отметит под арестом не только Новый год, но и Рождество со Старым Новым годом, и продлил меру до 6 апреля.

    «Фонтанка» рассказывала, как Кулибабе продлили арест в ноябре. Тогда ему настало время ознакомиться с материалами дела — сейчас фигурант прочел 6 томов из 18.

    «Фонтанка» писала, что Кулибабу задержали 7 декабря 2021 года. Сообщалось, что в СК его отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда). Позже стало известно, что вместе с ним задержали двух бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.

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