Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бизнесмену Владимиру Кулибабе, которого обвиняют в бандитизме и организации заказного убийства. Он восхитился показаниями свидетелей — заявил, что они похожи на «сценарий к хорошему фильму».

О подробностях заседания 27 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. До начала процесса адвокат успел рассказать Кулибабе о внешнеполитической ситуации, отметив, что «с Молдавией мы окончательно [рассорились]». Показания свидетелей защитник не оценил — заявил, что они будто придумали новые истории, похожие на тексты «одного знаменитого журналиста».



Кулибаба категорически возражал против продления ареста: он «не может продолжать заниматься тем, чем не занимался». Защита тоже просила о более мягкой мере пресечения. Один из адвокатов заявил, что продлить арест можно только в исключительных случаях, а с этим у следователя, видимо, «проблемки» — все случаи исключительные. Защита обещала, что Кулибаба не сбежит, потому что у него пятеро детей, а он «не такой мужчина». Звучали также слова о политизированности дела, а показания высокопоставленного офицера МВД «вывели защитника из себя».

