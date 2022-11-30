Герою «Бандитского Петербурга» Кулибабе продлили арест. Новый год он будет встречать под стражей

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бизнесмену Владимиру Кулибабе, обвиняемому в бандитизме и организации заказного убийства. Новогодние праздники он проведет под стражей, сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба городских судов.
Кулибабу и защитников уведомили, что следственные действия по делу завершены — настало время ознакомления обвиняемого с материалами. Следователь указал, что объем дела — 18 томов, с которыми нужно ознакомить трех обвиняемых и защитников, а еще до сих пор неясно, где находится одно из орудий преступления. Учитывая это, он просил продлить меру пресечения до 13 месяцев.
Защита парировала: действия следователя ничем не подтверждены — сроки давности истекли, а в материалах дела были только первый и последний листы постановления о привлечении Кулибабы в качестве обвиняемого. Защита просила о домашнем аресте или залоге в миллион рублей, но суд рассудил иначе: Кулибабе продлили арест до 6 января.