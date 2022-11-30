Герою «Бандитского Петербурга» Кулибабе продлили арест. Новый год он будет встречать под стражей

«Фонтанка» писала, что Кулибабу задержали 7 декабря 2021 года. Сообщалось, что в СК его отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда). Позже стало известно, что вместе с ним задержали двух бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.



По версии следствия, Кулибаба из личных неприязненных отношений решил убить С. и У., и их расстреляли предполагаемые исполнители Аристов и Карпинский. Предположительно в задачи Мотыля входило доставить убийц к месту преступления и затем увезти.



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