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    Герою «Бандитского Петербурга» Кулибабе продлили арест. Новый год он будет встречать под стражей

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    Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бизнесмену Владимиру Кулибабе, обвиняемому в бандитизме и организации заказного убийства. Новогодние праздники он проведет под стражей, сообщает 30 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

    Кулибабу и защитников уведомили, что следственные действия по делу завершены — настало время ознакомления обвиняемого с материалами. Следователь указал, что объем дела — 18 томов, с которыми нужно ознакомить трех обвиняемых и защитников, а еще до сих пор неясно, где находится одно из орудий преступления. Учитывая это, он просил продлить меру пресечения до 13 месяцев.

    Защита парировала: действия следователя ничем не подтверждены — сроки давности истекли, а в материалах дела были только первый и последний листы постановления о привлечении Кулибабы в качестве обвиняемого. Защита просила о домашнем аресте или залоге в миллион рублей, но суд рассудил иначе: Кулибабе продлили арест до 6 января.

    «Фонтанка» писала, что Кулибабу задержали 7 декабря 2021 года. Сообщалось, что в СК его отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда). Позже стало известно, что вместе с ним задержали двух бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.

    По версии следствия, Кулибаба из личных неприязненных отношений решил убить С. и У., и их расстреляли предполагаемые исполнители Аристов и Карпинский. Предположительно в задачи Мотыля входило доставить убийц к месту преступления и затем увезти.

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