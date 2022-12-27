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    Екатеринбурженке предъявлено обвинение в убийстве своих детей. Ей грозит до 20 лет заключения

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    Следственные органы СУ СК по Свердловской области предъявили обвинение екатеринбурженке Анастасии Петровой, которую нашли в собственной квартире рядом с телами троих детей. Женщине вменяют убийство двух и более малолетних. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

    Женщине назначили судебную психиатрическую экспертизу. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантки под стражу.

    Трагедия в Екатеринбурге произошла 26 декабря. Женщина, по версии следствия, убила трёх своих детей: 5-месячную девочку и мальчиков 10 и 15 лет. Странности в семье замечали даже близкие родственники. Пара была религиозной и строго воспитывала наследников фамилии. Не исключено также, что жена и муж принимали наркотики.

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