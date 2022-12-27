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    В Петербурге редкость — 9 баллов. Нетерпеливые выезжают на тротуар

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    К 13:25 загруженность дорог Петербурга достигла редких 9 баллов. Это на 5 больше, чем обычно в это время суток, то есть более чем в два раза. Вчера в это время было 7-8 баллов.

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    К предыдущему списку пробок от «Яндекса» добавились новые:

    • Московский проспект от улицы Гастелло до Киевской улицы, в пробке на 4,9 км можно потерять 4 часа;
    • внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км, можно потерять 1 час 52 минуты;
    • набережная Обводного канала (северный берег) от проспекта Обуховской Обороны до Лермонтовского проспекта, 6 км, можно потерять 58 минут;
    • на Витебском проспекте в центр 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

    «Пробка у Литейного моста растянута до площади Ленина. Троллейбус 8 разворачивается на площади. Пишут на картах, что мост перекрыли», — делится читатель «Фонтанки» Михаил. «Уже полчаса стоим в пробке на ЗСД в сторону Московского, не доезжая примерно 2 км до съезда на Благодатную улицу. За это время продвинулись метров на 100, а последние минут 20 стоим неподвижно», — рассказывает Игорь.

    Курьёзом делится ещё один читатель: на 3-й Красноармейской улице кто-то устал стоять в пробке и поехал обратно прямо по тротуару — на фото видны следы.

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    «Фонтанка» предупреждала, что на предновогодней неделе загруженность дорог может непредсказуемо расти.

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