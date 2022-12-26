Петербург встал в аномальных пробках: в середине дня в городе 7–8 баллов

Дороги Петербурга в середине дня 26 декабря оказались загружены на 3–4 балла больше обычного. Наиболее плотные заторы наблюдаются в центре и на юго-востоке города.
В 13:21 понедельника загруженность дорог в Петербурге выросла до 8 баллов, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Это на 4 балла выше обычного для дневного времени в понедельник, и многовато даже для вечернего часа пик. К половине второго плотность пробок снизилась до 7 баллов, что все еще на 3 балла выше обычного. К 18 часам аналитики прогнозируют 9-балльные заторы.
Необычно плотное движение в середине дня наблюдается на Невском проспекте, участке Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе, и участке проспект Славы — Народная улица, там фиксируют максимальные 10 баллов. На балл меньше на Ленинском проспекте. Плотная пробка собралась в 13:27 на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста. Затор растянулся на 4,2 километра. Также стоит внутреннее кольцо КАД от Кудрово до Софийской улицы — затор тянется на 9 километров.