Петербург встал в аномальных пробках: в середине дня в городе 7–8 баллов

Дороги Петербурга в середине дня 26 декабря оказались загружены на 3–4 балла больше обычного. Наиболее плотные заторы наблюдаются в центре и на юго-востоке города.



В 13:21 понедельника загруженность дорог в Петербурге выросла до 8 баллов, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Это на 4 балла выше обычного для дневного времени в понедельник, и многовато даже для вечернего часа пик. К половине второго плотность пробок снизилась до 7 баллов, что все еще на 3 балла выше обычного. К 18 часам аналитики прогнозируют 9-балльные заторы.