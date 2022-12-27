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    Петербург «покраснел». Пробки на Невском и Московском — 10 баллов

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    16 комментариев

    Загруженность дорог Петербурга к 12:45 выросла до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 4 балла.

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    Судя по «Яндекс.Карте», сложнее всего в центре города. Пробки на КАД и ЗСД наблюдаются в южных районах.

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    «Яндекс» сообщает о 10-балльных пробках на Невском проспекте к Дворцовой, Московском проспекте и Московском шоссе в центр. 9-балльные пробки стоят на Литейном и Загородном к Московскому, а также на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе в центр. Около часа водители теряют в 4,8-километровой пробке от Каменноостровского до Вознесенского проспекта.

    Напомним, утром горожане сообщали о перекрытиях улиц. Вчера днём в городе тоже было 7–8 баллов. «Фонтанка» предупреждала, что на предновогодней неделе загруженность дорог может непредсказуемо расти.

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    Комментарии 16

    26212638127 Дек 2022 в 13:29
    Царь едет
    +8−0
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