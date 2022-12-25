Центр Петербурга сковали пробки. На предновогодней неделе их станет больше

Транспортные потоки в Петербурге начинают перераспределяться перед Новым годом. Вечером 25 декабря в центре выросли плотные пробки. При этом в целом загруженность городских дорог составляет 3 балла, что типично для воскресного вечера.
С началом школьных каникул по утрам в городе обычно становится свободнее. На уходящей неделе в понедельник, вторник и среды по утрам было по 6 баллов (это обычный показатель для утреннего часа пик), а в четверг и пятницу уже по 5 баллов. По вечерам как правило бывает 7 баллов.
В предновогодние дни, как правило, по утрам свободно, а в середине дня, когда горожане выезжают за праздничными покупками, пробки начинают активно расти.