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    Центр Петербурга сковали пробки. На предновогодней неделе их станет больше

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    Транспортные потоки в Петербурге начинают перераспределяться перед Новым годом. Вечером 25 декабря в центре выросли плотные пробки. При этом в целом загруженность городских дорог составляет 3 балла, что типично для воскресного вечера.

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    С началом школьных каникул по утрам в городе обычно становится свободнее. На уходящей неделе в понедельник, вторник и среды по утрам было по 6 баллов (это обычный показатель для утреннего часа пик), а в четверг и пятницу уже по 5 баллов. По вечерам как правило бывает 7 баллов.

    В предновогодние дни, как правило, по утрам свободно, а в середине дня, когда горожане выезжают за праздничными покупками, пробки начинают активно расти.

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