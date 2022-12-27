Невский перекрыт, на Дворцовый мост не пускают. В центре «бордовые» пробки

В Петербурге растут пробки. Загруженность дорог 27 декабря в 10:40 составила 5 баллов, а в 10:47 — уже 6 баллов, на два больше обычного показателя для данного времени суток.



На «Яндекс.Карте» видно, что много «бордовых» пробок с очень низкой скоростью трафика в центре города.

