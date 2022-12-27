    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    4 м/с, вос

    757мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd68.45eur72.62

    Умершая в Петербурге годовалая девочка могла проглотить батарейку полгода назад. Её лечили слабительным

    7188
    обсудить

    «Фонтанка» выяснила подробности гибели годовалой девочки с батарейкой в желудке.

    Плохо малышке стало еще в июне этого года, когда родители привезли её в Узбекистан, стало известно нашему изданию 27 декабря. Однако родители не стали обращаться к врачу, а спросили совета у знакомого медика. Тот посоветовал слабительное.

    Когда два месяца назад семья вернулась в Петербург, то, несмотря на то, что состояние ребенка не улучшалось, к врачу его так и не отвели.

    Скорую родители вызвали только 4 декабря, когда малышке стало совсем плохо. Её сначала отвезли в детскую больницу № 3, а потом, когда выяснилось, что в желудке инородное тело, перевезли в ДГБ № 5. Состояние ребенка было очень тяжелым, её сразу же поместили в реанимацию.

    25 декабря по время операции, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

    Проверку проводит ГСУ СК РФ по Петербургу, а городская прокуратура поставила её на контроль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БатарейкиСмерть ребенка в больнице
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ16

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close