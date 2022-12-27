Умершая в Петербурге годовалая девочка могла проглотить батарейку полгода назад. Её лечили слабительным

«Фонтанка» выяснила подробности гибели годовалой девочки с батарейкой в желудке.



Плохо малышке стало еще в июне этого года, когда родители привезли её в Узбекистан, стало известно нашему изданию 27 декабря. Однако родители не стали обращаться к врачу, а спросили совета у знакомого медика. Тот посоветовал слабительное.



Когда два месяца назад семья вернулась в Петербург, то, несмотря на то, что состояние ребенка не улучшалось, к врачу его так и не отвели.



Скорую родители вызвали только 4 декабря, когда малышке стало совсем плохо. Её сначала отвезли в детскую больницу № 3, а потом, когда выяснилось, что в желудке инородное тело, перевезли в ДГБ № 5. Состояние ребенка было очень тяжелым, её сразу же поместили в реанимацию.

