Главный расследователь Bellingcat* Грозев объявлен в розыск

Данные болгарского журналиста Христо Грозева появились в базе розыска МВД России. Он участвовал в расследовании отравления Алексея Навального и вёл хронику украинской операции по угону российских самолетов.

Карточку заметили 26 декабря. В ней, как всегда, скупо сообщается, что 53-летнего гражданина Болгарии Грозева ищут по статье Уголовного кодекса России. О какой именно статье идёт речь, неизвестно.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что против Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

В июле ФСБ связала Грозева с украинской операцией по угону российских Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ, которую курировали спецслужбы стран НАТО. Он якобы нашел двух девушек-курьеров, поучаствовавших в передаче денег украинской разведки лётчику из России, согласившемуся на угон.



Журналист позже уточнил свою роль: хронику «одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен» он вёл как режиссер-документалист.