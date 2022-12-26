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    Главный расследователь Bellingcat* Грозев объявлен в розыск

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    Данные болгарского журналиста Христо Грозева появились в базе розыска МВД России. Он участвовал в расследовании отравления Алексея Навального и вёл хронику украинской операции по угону российских самолетов.

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    Карточку заметили 26 декабря. В ней, как всегда, скупо сообщается, что 53-летнего гражданина Болгарии Грозева ищут по статье Уголовного кодекса России. О какой именно статье идёт речь, неизвестно.

    РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что против Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

    В июле ФСБ связала Грозева с украинской операцией по угону российских Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ, которую курировали спецслужбы стран НАТО. Он якобы нашел двух девушек-курьеров, поучаствовавших в передаче денег украинской разведки лётчику из России, согласившемуся на угон.

    Журналист позже уточнил свою роль: хронику «одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен» он вёл как режиссер-документалист.

    * Организация признана Генпрокуратурой РФ нежелательной и признана иноагентом.

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