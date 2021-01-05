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«Уже формируется картина». Журналист Bellingcat рассказал, с какими событиями совпали путешествия «группы отравителей»

Журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире телеканала «Дождь», что проверяет предполагаемых отравителей политика Алексея Навального на причастность к еще одному отравлению и минимум двум резонансным смертям.

Ведущий «Дождя» Павел Лобков обратил внимание, что в опубликованных Грозевым данных о перемещениях членов предполагаемой «группы отравителей» прослеживаются совпадения с датой смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева, который скончался 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва, журналиста Тимура Куашева в августе 2014 года в Нальчике и с отравлением оппозиционера Владимира Кара-Мурзы в 2017 году. В свою очередь, Христо Грозев отметил, что все эти совпадения требуют дополнительных расследований. «Но я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен. Особенно имена мертвых людей, потому что для их семей это может быть роковой день, если мы назовем, что это может быть связано с этой группой ФСБ. Поэтому, не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить», — подчеркнул журналист.

Грозев также рассказал, что в настоящее время ведет расследование отравления Владимира Кара-Мурзы в феврале 2017 года. «Уже формируется картина, что у этих отравителей была операция на Северном Кавказе, в которой они гонялись за [журналистами] и, возможно, убивали правозащитников и журналистов», — отметил журналист.

Христо Грозев опубликовал данные о перемещениях группы предполагаемых сотрудников ФСБ, которая якобы может быть причастна к отравлению Алексея Навального, 31 декабря. Журналист заявил, что может иметь отношение к трем отравлениям и двум покушениям на убийство.

Оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального.

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. В ФСБ расследование назвали провокацией и подделкой.

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Комментарии (6)

260571091
сожрут друг друга
daisychain
Пора одному известному ООО ставить на поток продажу индульгенций рыцарям плаща, кинжала и трусов. С учетом объемов, должны давать приличную скидку.
Печенеги и половцы
Цугцванг, у товарищей - господ начинается.
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