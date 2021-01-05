«Уже формируется картина». Журналист Bellingcat рассказал, с какими событиями совпали путешествия «группы отравителей»

Журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире телеканала «Дождь», что проверяет предполагаемых отравителей политика Алексея Навального на причастность к еще одному отравлению и минимум двум резонансным смертям.

Ведущий «Дождя» Павел Лобков обратил внимание, что в опубликованных Грозевым данных о перемещениях членов предполагаемой «группы отравителей» прослеживаются совпадения с датой смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева, который скончался 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва, журналиста Тимура Куашева в августе 2014 года в Нальчике и с отравлением оппозиционера Владимира Кара-Мурзы в 2017 году. В свою очередь, Христо Грозев отметил, что все эти совпадения требуют дополнительных расследований. «Но я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен. Особенно имена мертвых людей, потому что для их семей это может быть роковой день, если мы назовем, что это может быть связано с этой группой ФСБ. Поэтому, не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить», — подчеркнул журналист.