ФСБ объявила о пресечении украинской операции по угону российских самолётов

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — цитирует 25 июля РИА Новости сообщение службы.

Спецслужба опубликовала видео и фрагменты переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах. Судя по видео, украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон боевого самолета до 2 миллионов долларов. Показан, в частности, момент передачи денег и задержанный курьер.



По данным ФСБ, в операции участвовал главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Он якобы нашел двух девушек-курьеров, и они встретили нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов для летчика, согласившегося на угон, передаёт РИА.

