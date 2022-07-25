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    Боевые действия на Украине

    ФСБ объявила о пресечении украинской операции по угону российских самолётов

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    ФСБ сообщила о пресечении украинской операции по угону российских боевых самолётов Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ, которую курировали спецслужбы стран НАТО.

    «Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — цитирует 25 июля РИА Новости сообщение службы.

    Спецслужба опубликовала видео и фрагменты переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах. Судя по видео, украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон боевого самолета до 2 миллионов долларов. Показан, в частности, момент передачи денег и задержанный курьер.

    По данным ФСБ, в операции участвовал главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Он якобы нашел двух девушек-курьеров, и они встретили нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов для летчика, согласившегося на угон, передаёт РИА.

    * — организация признана Генпрокуратурой РФ нежелательной и признана иноагентом.

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