Христо Грозев рассказал, как «участвовал» в украинской операции по угону российских самолетов

Главный расследователь издания Bellingcat* (признано нежелательной организацией и иноагентом) Христо Грозев подтвердил попытку украинских силовиков угнать российские самолеты. Сам он рассказал, что участвовал в этом как режиссер документального фильма.



«Что правда, так это то, что я участвовал в этой безумнее, чем вымысел, истории о тройных агентах, поддельных паспортах и фальшивых подругах как режиссер-документалист. Да, мы вели хронику одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен», – написал журналист в соцсетях, приведя собственную версию событий.

