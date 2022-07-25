Христо Грозев рассказал, как «участвовал» в украинской операции по угону российских самолетов

Главный расследователь издания Bellingcat* (признано нежелательной организацией и иноагентом) Христо Грозев подтвердил попытку украинских силовиков угнать российские самолеты. Сам он рассказал, что участвовал в этом как режиссер документального фильма.
«Что правда, так это то, что я участвовал в этой безумнее, чем вымысел, истории о тройных агентах, поддельных паспортах и фальшивых подругах как режиссер-документалист. Да, мы вели хронику одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен», – написал журналист в соцсетях, приведя собственную версию событий.
По его словам, операцию спланировали не спецслужбы, а некие бывшие оперативники. Судя по рассказу Грозева, эти люди вышли на контакт с «российскими пилотами» и решили заманить их деньгами за сдачу самолета и оружия. Однако схему раскусили сотрудники ФСБ и попытались разоблачить агентов противника. Это поняли и украинцы, после чего стороны якобы начали «оперативную игру» и «скармливали друг другу дезинформацию». Так, с одной стороны присылали поддельные карты ПВО и взлетных полос, а с другой приходили «карты захода на посадку и снижения».
Утром в понедельник ФСБ сообщила о пресечении украинской операции по угону российских боевых самолётов Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ, которую курировали спецслужбы стран НАТО. По версии следствия, «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы». Ведомство считает, что в операции участвовал Христо Грозев, который якобы нашел двух девушек-курьеров, и они встретили нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов для летчика, согласившегося на угон.
* — организация признана Генпрокуратурой РФ нежелательной и признана иноагентом.