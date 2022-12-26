Убийца «вора в законе» Альберта Рыжего услышал приговор в Москве

Суд в Москве огласил приговор Матлабу Султанову, исполнителю убийства «вора в законе» Альберта Рыжего (Али Гейдарова). Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба столичного СК.
Фигуранта признали виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в использовании поддельного паспорта. Он получил 16 лет колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении еще двоих фигурантов выделено в отдельное производство. Граждан 1976 и 1980 годов рождения заочно арестовали. Сейчас они в розыске.
По данным следствия, Султанов днём 12 апреля 2021 года четыре раза выстрелил в Альберта Рыжего в спортзале жилого дома. Убийство попало на видео. Следствие полагает, что после этого Султанов скрылся на общественном транспорте, в котором за деньги поменялся куртками со случайным попутчиком.
Мотивом совершения преступления, считает СК, была предпринимательская деятельность потерпевшего и передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Подмосковья.
ТАСС со ссылкой на решение суда пишет, что организатор преступления узнал о скором освобождении Гейдарова из мест лишения свободы и решил устранить конкурента, для чего нанял Султанова и других фигурантов.
Гейдарова похоронили на Белоостровском кладбище в посёлке Песочный.