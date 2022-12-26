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    Убийца «вора в законе» Альберта Рыжего услышал приговор в Москве

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    Суд в Москве огласил приговор Матлабу Султанову, исполнителю убийства «вора в законе» Альберта Рыжего (Али Гейдарова). Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба столичного СК.

    Фигуранта признали виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в использовании поддельного паспорта. Он получил 16 лет колонии строгого режима.

    Уголовное дело в отношении еще двоих фигурантов выделено в отдельное производство. Граждан 1976 и 1980 годов рождения заочно арестовали. Сейчас они в розыске.

    По данным следствия, Султанов днём 12 апреля 2021 года четыре раза выстрелил в Альберта Рыжего в спортзале жилого дома. Убийство попало на видео. Следствие полагает, что после этого Султанов скрылся на общественном транспорте, в котором за деньги поменялся куртками со случайным попутчиком.

    Мотивом совершения преступления, считает СК, была предпринимательская деятельность потерпевшего и передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Подмосковья.

    ТАСС со ссылкой на решение суда пишет, что организатор преступления узнал о скором освобождении Гейдарова из мест лишения свободы и решил устранить конкурента, для чего нанял Султанова и других фигурантов.

    Гейдарова похоронили на Белоостровском кладбище в посёлке Песочный.

    Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний «вор в законе» считался самым везучим. Он пережил три покушения.

    Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий Эл он вышел в июне 2020 года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

    По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии

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