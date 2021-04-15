FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Вора в законе Альберта Рыжего проводили в Петербурге в последний путь без шума и известных лиц, но с полицией

В Северной столице похоронили Альберта Рыжего, застреленного в Москве

На Белоостровском кладбище в посёлке Песочный 15 апреля простились с вором в законе Альбертом Рыжим (Али Гейдаровым). Попрощаться с ним пришли немногие, за посетителями погоста пристально следила полиция.

Как сообщает 47news, ссылаясь на слова очевидцев, на похороны явились около 60 человек. Известных лиц как из теневого мира, так и из публичного замечено не было.

На выезде с кладбища дежурила пара экипажей ГИБДД. Как говорят, машины гостей выборочно досматривались. Как рассказали 47news собеседники в Управлении ГИБДД, это было обусловлено некими мерами предосторожности. Мол, ожидалась понятная концентрация представителей опасной субкультуры. Впрочем, в итоге никаких инцидентов зафиксировано не было.

Пока в Петербурге хоронили Рыжего, в Москве избирали меру для его предполагаемого убийцы. Матлаба Султанова арестовали на два месяца. Якобы именно он днём 12 апреля четыре раза выстрелил в жертву в спортзале жилого дома. Убийство попало на видео. Следствие полагает, что после этого Султанов скрылся на общественном транспорте, в котором за деньги поменялся куртками со случайным попутчиком.

Али Гейдаров (настоящее имя Альберта Рыжего) в 2016 году был приговорён в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Изначально ему вменялись статьи за мошенничество и подделку документов. По первой он был оправдан, по второй вышли сроки давности. Задержали Гейдарова в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Альберта Рыжего относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого «наследника». Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По данным 47news, до своего ареста Гейдаров открыто конфликтовал с другим авторитетом — Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Альберт Рыжий лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний