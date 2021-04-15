Вора в законе Альберта Рыжего проводили в Петербурге в последний путь без шума и известных лиц, но с полицией

На Белоостровском кладбище в посёлке Песочный 15 апреля простились с вором в законе Альбертом Рыжим (Али Гейдаровым). Попрощаться с ним пришли немногие, за посетителями погоста пристально следила полиция.



Как сообщает 47news, ссылаясь на слова очевидцев, на похороны явились около 60 человек. Известных лиц как из теневого мира, так и из публичного замечено не было.

На выезде с кладбища дежурила пара экипажей ГИБДД. Как говорят, машины гостей выборочно досматривались. Как рассказали 47news собеседники в Управлении ГИБДД, это было обусловлено некими мерами предосторожности. Мол, ожидалась понятная концентрация представителей опасной субкультуры. Впрочем, в итоге никаких инцидентов зафиксировано не было.