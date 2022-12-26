Бывшего инспектора ДПС, сломавшего руку сотруднице угрозыска, не будут судить в Петербурге. Он против

Дело о стычке в 37 отделе полиции, вылившейся в перелом руки и трёх карьер, уезжает из Петербурга. Верховный суд со второй попытки согласился, что связей у бывшего инспектора ДПС Александра Колесникова на весь Северо-Запад хватит.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 декабря, ВС России частично удовлетворил ходатайство Алёны Юдиной и изменил подсудность уголовного дела о превышении должностных полномочий, обвиняемым по которому проходит Колесников.

По территориальности материалы были направлены в Василеостровский райсуд. Потерпевшая указала, что её обидчик — сын замначальника Управления судебного департамента в Ленобласти и судьи арбитража Северо-Западного округа со связями в правоохранительных органах, что ставит под вопрос объективность и беспристрастность разбирательства. Она попросила доверить материалы Басманному суду Москвы.