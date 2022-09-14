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    Экс-опер Юдина ищет поддержки у Бастрыкина, тот отвечает требованиями

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал обоснование принятых процессуальных решений по уголовному делу, возбужденному после разборок в отделе ГИБДД между экс-сотрудницей угрозыка Аленой Юдиной и инспектором Александром Колесниковым. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

    «Потерпевшая по уголовному делу, опасаясь, что ответственности может избежать один из сотрудников полиции, который, по мнению женщины, также причастен к совершению преступления в отношении нее, обратилась к председателю Следственного комитета России. Глава ведомства после доклада о ходе расследования данного уголовного дела поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу представить также подробное обоснование принятых по делу процессуальных решений», — говорится в сообщении.

    Изучать документы будут сотрудники центрального аппарата СК.

    Письмо на имя главы СКР есть в распоряжении «Фонтанки». В нем Юдина рассказывает, что Верховный суд отказал в просьбе передать дело из Василеостровского суда в какой-нибудь другой. К изменению территориальной подсудности ее подтолкнула в том числе уверенность, что у Колесникова оба родителя трудятся в судебных органах. Экс-оперуполномоченная попросила Бастрыкина взять дело под личный контроль.

    Александра Колесникова обвиняют в том, что в ночь с 31 января на 1 февраля этого года вместе с коллегой на парковке у 37-го отдела полиции он пытался проверить документы у своей коллеги Юдиной. Отказ девушки привел к тому, что в помещении дежурной части отдела он толкнул её, а потом заломил руку так, что впоследствии медики зафиксировали у нее перелом.

    Эта история расколола полицейское сообщество на два лагеря. А руководство главка приняло решение об увольнении всех троих участников конфликта.

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