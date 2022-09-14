Экс-опер Юдина ищет поддержки у Бастрыкина, тот отвечает требованиями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал обоснование принятых процессуальных решений по уголовному делу, возбужденному после разборок в отделе ГИБДД между экс-сотрудницей угрозыка Аленой Юдиной и инспектором Александром Колесниковым. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.



«Потерпевшая по уголовному делу, опасаясь, что ответственности может избежать один из сотрудников полиции, который, по мнению женщины, также причастен к совершению преступления в отношении нее, обратилась к председателю Следственного комитета России. Глава ведомства после доклада о ходе расследования данного уголовного дела поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу представить также подробное обоснование принятых по делу процессуальных решений», — говорится в сообщении.