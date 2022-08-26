Второй суд отказал экс-оперу Юдиной, получившей перелом в стычке с инспекторами ДПС. На этот раз — Верховный

Верховный суд РФ рассмотрел ходатайство бывшего оперуполномоченного Василеостровского УМВД Алены Юдиной, которая признана потерпевшей по делу о превышении должностных полномочий.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 августа, после поступления дела в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД Василеостровского района Александра Колесникова Юдина заявила ходатайство об изменении подсудности.
По данным «Фонтанки», потерпевшая усомнилась в беспристрастности суда района, где все произошло, и просила заменить его на любой другой.
Дело по существу не начали рассматривать, а ходатайство отправили адресату — в Верховный суд.
«Сегодня Верховный суд РФ решил вернуть потерпевшей ее ходатайство, а дело — в Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба.
Не так давно Василеостровский суд отказал Юдиной в другом ходатайстве — о восстановлении на работе в органах МВД.