Второй суд отказал экс-оперу Юдиной, получившей перелом в стычке с инспекторами ДПС. На этот раз — Верховный

Александра Колесникова обвиняют в том, что в ночь с 31 января на 1 февраля этого года вместе с коллегой на парковке у 37-го отдела полиции он пытался проверить документы у своей коллеги Юдиной. Отказ девушки привел к тому, что в помещении дежурной части отдела он толкнул её, а потом заломил руку так, что впоследствии медики зафиксировали у нее перелом руки.



Эта история расколола полицейское сообщество на два лагеря. А руководство главка приняло решение об увольнении всех троих участников конфликта.



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