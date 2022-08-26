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    Второй суд отказал экс-оперу Юдиной, получившей перелом в стычке с инспекторами ДПС. На этот раз — Верховный

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    Верховный суд РФ рассмотрел ходатайство бывшего оперуполномоченного Василеостровского УМВД Алены Юдиной, которая признана потерпевшей по делу о превышении должностных полномочий.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 августа, после поступления дела в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД Василеостровского района Александра Колесникова Юдина заявила ходатайство об изменении подсудности.

    По данным «Фонтанки», потерпевшая усомнилась в беспристрастности суда района, где все произошло, и просила заменить его на любой другой.

    Дело по существу не начали рассматривать, а ходатайство отправили адресату — в Верховный суд.

    «Сегодня Верховный суд РФ решил вернуть потерпевшей ее ходатайство, а дело — в Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба.

    Не так давно Василеостровский суд отказал Юдиной в другом ходатайстве — о восстановлении на работе в органах МВД.

    Александра Колесникова обвиняют в том, что в ночь с 31 января на 1 февраля этого года вместе с коллегой на парковке у 37-го отдела полиции он пытался проверить документы у своей коллеги Юдиной. Отказ девушки привел к тому, что в помещении дежурной части отдела он толкнул её, а потом заломил руку так, что впоследствии медики зафиксировали у нее перелом руки.

    Эта история расколола полицейское сообщество на два лагеря. А руководство главка приняло решение об увольнении всех троих участников конфликта.

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