Суд не помог уволенной из уголовного розыска Юдиной прорваться в опера после «шоу» с ГИБДД в отделе

Василеостровский районный суд не удовлетворил иск бывшей сотрудницы уголовного розыска 37-го отдела полиции Алёны Юдиной к ГУ МВД и УМВД по Василеостровскому району.
Экс-оперативник хотела восстановиться на работе после увольнения в феврале 2022 года, но, как следует из картотеки суда, в этом ей было отказано, стало известно «Фонтанке» 24 августа.
Юдину уволили из органов МВД после корпоративного конфликта, который произошел у нее с двумя инспекторами ГИБДД. Они попытались проверить документы у девушки сначала на парковке у здания отдела полиции, а потом вошли за ней в дежурку. Там в ходе конфликта один из сотрудников ГИБДД заломал сотруднице УгРо руку. В результате всё закончилось переломом. Конфликт попал на видео.
Инцидент расколол полицейское сообщество города на два лагеря: одни считали, что негоже так обращаться с девушкой, вторые — что она сама виновата, а действия сотрудников ГИБДД были правомерны.
Руководство главка не встало ни на чью сторону — уволены были все трое.
В отношении инспектора ДПС ГИБДД Василеостровского района Александра Колесникова, который применил прием к девушке, было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас дело рассматривается в суде. Его коллега также пытался через суд восстановиться на работе, но ему было так же, как и Юдиной, отказано.