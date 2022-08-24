Суд не помог уволенной из уголовного розыска Юдиной прорваться в опера после «шоу» с ГИБДД в отделе

Василеостровский районный суд не удовлетворил иск бывшей сотрудницы уголовного розыска 37-го отдела полиции Алёны Юдиной к ГУ МВД и УМВД по Василеостровскому району.



Экс-оперативник хотела восстановиться на работе после увольнения в феврале 2022 года, но, как следует из картотеки суда, в этом ей было отказано, стало известно «Фонтанке» 24 августа.



Юдину уволили из органов МВД после корпоративного конфликта, который произошел у нее с двумя инспекторами ГИБДД. Они попытались проверить документы у девушки сначала на парковке у здания отдела полиции, а потом вошли за ней в дежурку. Там в ходе конфликта один из сотрудников ГИБДД заломал сотруднице УгРо руку. В результате всё закончилось переломом. Конфликт попал на видео.

