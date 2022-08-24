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    Суд не помог уволенной из уголовного розыска Юдиной прорваться в опера после «шоу» с ГИБДД в отделе

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    16 комментариев

    Василеостровский районный суд не удовлетворил иск бывшей сотрудницы уголовного розыска 37-го отдела полиции Алёны Юдиной к ГУ МВД и УМВД по Василеостровскому району.

    Экс-оперативник хотела восстановиться на работе после увольнения в феврале 2022 года, но, как следует из картотеки суда, в этом ей было отказано, стало известно «Фонтанке» 24 августа.

    Юдину уволили из органов МВД после корпоративного конфликта, который произошел у нее с двумя инспекторами ГИБДД. Они попытались проверить документы у девушки сначала на парковке у здания отдела полиции, а потом вошли за ней в дежурку. Там в ходе конфликта один из сотрудников ГИБДД заломал сотруднице УгРо руку. В результате всё закончилось переломом. Конфликт попал на видео.

    Инцидент расколол полицейское сообщество города на два лагеря: одни считали, что негоже так обращаться с девушкой, вторые — что она сама виновата, а действия сотрудников ГИБДД были правомерны.

    Руководство главка не встало ни на чью сторону — уволены были все трое.

    В отношении инспектора ДПС ГИБДД Василеостровского района Александра Колесникова, который применил прием к девушке, было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас дело рассматривается в суде. Его коллега также пытался через суд восстановиться на работе, но ему было так же, как и Юдиной, отказано.

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    Комментарии 16

    Игoрь24 Авг 2022 в 11:49
    Ну... увольнение из органов да еще в самом начале стажа - это не вовсе наказание, это вручение вольной человеку, который по ошибке вступил не в тот колхоз.
    +3−0
    piterez24 Авг 2022 в 11:39
    Зачем увольнять специалистов, которые повздорили на службе из-за неясности в полномочиях? Сперва нужно было расследовать степень вины каждого сотрудника и наказать деньгами и выговорами соответственно. Теперь получается, непонятно, кто больше виноват и не устранены обстоятельства, т. е. новый конфликт запрограммирован.
    Решили по совдеповски, рубить так с плеча, да все головы, главное, чтоб начальство не беспокоить...
    +1−0
    07A24 Авг 2022 в 11:38
    Мне одному кажется, что сказки про связи Юдиной это гнилой базар?
    +2−2
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