Дело о переломе руки после конфликта сотрудника ГИБДД и девушки-опера на Васильевском острове дошло до суда

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий, которое было возбуждено в отношении инспектора ДПС ГИБДД Василеостровского района Александра Колесникова после конфликта в дежурке 37-го отдела полиции.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 5 июля, по версии следствия, в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года обвиняемый при отсутствии повода и оснований применил в отношении потерпевшей физическую силу. В результате девушка получила повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома левой плечевой кости в нижней трети со смещением отломков.
Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.
Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Василеостровский районный суд.