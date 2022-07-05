    Пробки

    4/10

    usd55.09eur57.18
    Ажиотаж и IKEAРоссия открывает границыКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Дело о переломе руки после конфликта сотрудника ГИБДД и девушки-опера на Васильевском острове дошло до суда

    6660
    14 комментариев

    Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий, которое было возбуждено в отношении инспектора ДПС ГИБДД Василеостровского района Александра Колесникова после конфликта в дежурке 37-го отдела полиции.

    Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 5 июля, по версии следствия, в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года обвиняемый при отсутствии повода и оснований применил в отношении потерпевшей физическую силу. В результате девушка получила повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома левой плечевой кости в нижней трети со смещением отломков.

    Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

    Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Василеостровский районный суд.

    Корпоративный раскол произошел после событий в 37-м отделе полиции. Словесный конфликт экипажа ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска закончился переломом ее руки. Запись видеорегистратора свидетельствует, что Алёна Юдина отказывалась предъявлять служебное удостоверение, а дежурная отдела подтверждала ее принадлежность к полиции. Инспектор Колесников настаивал на букве закона вплоть до запятой. Юдина потеряла крупицы самообладания и кинулась на напарника Колесникова с тумаками. Колесников обезвредил ее, применив прием.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 14

    Peshekhod05 Июл 2022 в 11:55
    Привлечь Юдину к строгой ответственности, предусмотренной российским законом. Свободу инспектору Колесникову!
    +0-1
    Klaus_Nesanta05 Июл 2022 в 11:46
    она была вооружена и не предъявила документов - формально дпсник при исполнении имел право ее задержать и обезоружить, в принципе это и есть работа по охране и защите населения
    +0-0
    Соловей-Помётчик05 Июл 2022 в 11:24
    Если кто не помнит, Колесников ее стал задерживать после того как она их бить обоих начала.
    +1-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    14

    Новости компаний

    close
    close