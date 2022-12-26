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    Вестибюль станции метро «Московская» открыт после капитального ремонта

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    Андрей Карлов

    На станции метро «Московская» для пассажиров вновь работают оба вестибюля. К началу последней недели 2022 года после капитального ремонта открылся второй вестибюль, выходящий на Алтайскую улицу, сообщает 26 декабря пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Капремонт вестибюля 2 станции «Московская» длился 11 месяцев, с начала февраля для пассажиров был доступен только вестибюль 1, выходящий на улицу Типанова, к Авиационной улице. За это время там заменили облицовку стен и колонн, поменяли напольную плитку, установили новые турникеты и двери, обновили три эскалатора и сделали гидроизоляцию в наклонном ходе, обустроили отдельный вход и выход для маломобильных пассажиров, нанесли тактильно-контрастную разметку, отремонтировали служебные помещения, а также модернизировали системы пожарной и транспортной безопасности, интеллектуального видеонаблюдения и контроля доступа. Заодно был отремонтирован подземный переход под Московским проспектом.

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    Посадка на автобусы № 39Э и маршруты, следующие по Пулковскому шоссе, теперь вновь осуществляется у выхода вестибюля 2 станции «Московская» на Московском проспекте. Временная остановка «Московский проспект, 193» больше не действует.

    В конце октября на реконструкцию закрылась станция «Чернышевская». Работы там продлятся больше года. А с февраля 2023 года на ремонт продолжительностью 11 месяцев закроется станция метро «Ладожская».

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