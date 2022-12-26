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    Песков рассказал о графике Путина. Трёхсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном в Петербурге не будет

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    Трёхсторонней встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на саммите СНГ в Петербурге не запланировано. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, трёхсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи», — цитирует Пескова ТАСС.

    При этом представитель Кремля заявил, что до Нового года готовится контакт президента России и лидера КНР Си Цзиньпина. В то же время о формате общения говорить пока преждевременно, отметил Песков.

    «Фонтанка» писала, что неформальная встреча глав стран СНГ в Петербурге пройдёт 26–27 декабря. Это будет второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году. Такой же саммит проходил в Петербурге в конце прошлого декабря.

    В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

    На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют обязательства.

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