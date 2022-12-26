Песков рассказал о графике Путина. Трёхсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном в Петербурге не будет

Трёхсторонней встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на саммите СНГ в Петербурге не запланировано. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, трёхсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи», — цитирует Пескова ТАСС.



При этом представитель Кремля заявил, что до Нового года готовится контакт президента России и лидера КНР Си Цзиньпина. В то же время о формате общения говорить пока преждевременно, отметил Песков.