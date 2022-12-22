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    Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют обязательства

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    Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, они допустили блокировку Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанную территорию с Арменией, из-за чего сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.

    Пашинян отметил, что действия Азербайджана незаконны и нарушают положения трехстороннего ноябрьского заявления, пишет 22 декабря «Интерфакс». Он заявил, что российский миротворческий контингент не выполнил свои обязательства по контролю Лачинского коридора.

    «Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется», — сказал Пашинян.

    3 декабря представители Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные заблокировали Лачинский коридор, соединяющий их столицу с Арменией. Вступить в переговоры о разблокировке трассы пришлось российским миротворцам.

    12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, требующих остановить вывоз из региона руды, добытой на руднике вне зоны азербайджанского контроля. 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

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