Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют обязательства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, они допустили блокировку Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанную территорию с Арменией, из-за чего сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.



Пашинян отметил, что действия Азербайджана незаконны и нарушают положения трехстороннего ноябрьского заявления, пишет 22 декабря «Интерфакс». Он заявил, что российский миротворческий контингент не выполнил свои обязательства по контролю Лачинского коридора.

