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    Лукашенко вылетел в Петербург, где готовится неформальный саммит СНГ

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Петербург, где в понедельник начнётся двухдневный неформальный саммит государств — участников СНГ. Об этом днём 25 декабря сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

    ТАСС отмечает, что, судя по фотографиям, самолёт отправился из аэропорта Чкаловский рядом со Звездным городком. Там Лукашенко вчера посетил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и встретился с шестью белорусскими женщинами-космонавтами, которых готовят к полёту на МКС.

    Неформальную встречу глав стран СНГ планируется провести в Северной столице 26–27 декабря. Это будет второй неформальный саммит в этом году, такой же проходил в Петербурге в конце прошлого декабря.

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