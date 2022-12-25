Лукашенко вылетел в Петербург, где готовится неформальный саммит СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Петербург, где в понедельник начнётся двухдневный неформальный саммит государств — участников СНГ. Об этом днём 25 декабря сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.
ТАСС отмечает, что, судя по фотографиям, самолёт отправился из аэропорта Чкаловский рядом со Звездным городком. Там Лукашенко вчера посетил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и встретился с шестью белорусскими женщинами-космонавтами, которых готовят к полёту на МКС.
Неформальную встречу глав стран СНГ планируется провести в Северной столице 26–27 декабря. Это будет второй неформальный саммит в этом году, такой же проходил в Петербурге в конце прошлого декабря.