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    Наука

    Имена космонавтов из Белоруссии, которые полетят на МКС, назовут позже. Это женщины

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    Имена космонавта из Белоруссии, который полетит в космос, а также его дублера станут известны после Нового года, по итогам врачебной комиссии. Об этом 24 декабря рассказал глава входящего в Роскосмос Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов.

    «Медицинская комиссия соответствующие рекомендации выдаст 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками... Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов», — отметил Харламов (цитата по «Интерфаксу»).

    Претендентки — а это девушки — в настоящее время проходят медицинскую комиссию. По ее результатам станет понятна готовность космонавтов к полету.

    «По внешнему виду и по разговору претендентки чувствуют себя замечательно», — добавил Харламов (цитата по ТАСС).

    Шестеро претендентов прибыли в Центр подготовки космонавтов 20 декабря. Их будут тренировать не так, как актрису Юлию Пересильд. Подготовка будет связана с научной программой, с изучением корабля «Союз МС», обеспечением жизнедеятельности.

    По данным агентства «БелТА», президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сегодня направился с рабочим визитом в Россию, посетит Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

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