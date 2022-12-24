Имена космонавтов из Белоруссии, которые полетят на МКС, назовут позже. Это женщины

Имена космонавта из Белоруссии, который полетит в космос, а также его дублера станут известны после Нового года, по итогам врачебной комиссии. Об этом 24 декабря рассказал глава входящего в Роскосмос Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов.



«Медицинская комиссия соответствующие рекомендации выдаст 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками... Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов», — отметил Харламов (цитата по «Интерфаксу»).

