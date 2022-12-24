Имена космонавтов из Белоруссии, которые полетят на МКС, назовут позже. Это женщины

Имена космонавта из Белоруссии, который полетит в космос, а также его дублера станут известны после Нового года, по итогам врачебной комиссии. Об этом 24 декабря рассказал глава входящего в Роскосмос Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов.
«Медицинская комиссия соответствующие рекомендации выдаст 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками... Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов», — отметил Харламов (цитата по «Интерфаксу»).
Претендентки — а это девушки — в настоящее время проходят медицинскую комиссию. По ее результатам станет понятна готовность космонавтов к полету.
«По внешнему виду и по разговору претендентки чувствуют себя замечательно», — добавил Харламов (цитата по ТАСС).
Шестеро претендентов прибыли в Центр подготовки космонавтов 20 декабря. Их будут тренировать не так, как актрису Юлию Пересильд. Подготовка будет связана с научной программой, с изучением корабля «Союз МС», обеспечением жизнедеятельности.
По данным агентства «БелТА», президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сегодня направился с рабочим визитом в Россию, посетит Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.