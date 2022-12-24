В госте букмекеров на Испытателей и охотнике за «айфонами» увидели одно лицо. Чтобы его поймать, создали искусственную пробку на М-11

Налетчики на салон сотовой связи у «Пионерской» могут быть причастны к разбою в букмекерской конторе на той же улице. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области и публикует видеозапись с места преступлений.

Чтобы поймать подозреваемых, пришлось создать искусственную пробку на 121-м километре трассы М-11. Выяснилось, что подозреваемые едут из Петербурга в сторону Москвы на Hyundai Solaris, ориентировку передали полиции Тверской области, и машину заблокировали.

Задержанные — иностранцы 20 лет и 21 года, у них изъяли травматический пистолет и везут в Петербург. Ранее «Фонтанка» показывала видео из салона сотовой связи.



Как писала «Фонтанка», после визита мужчины в балаклаве букмекерская контора на Испытателей обеднела на 75 тысяч рублей, а из салона связи двое мужчин вынесли около 20 «айфонов», смартфон продавца и примерно 100 тысяч рублей. После обоих случаев возбудили дело о разбое.

