«Фонтанка» показывает, как из салона на Испытателей выносили «айфоны». Подозреваемых нашли

В Петербурге нашли предполагаемых налетчиков на салон сотовой связи у «Пионерской», позарившихся на «айфоны». Они задержаны, выяснила «Фонтанка» 24 декабря.
Как сообщалось ранее, один из подозреваемых — 21-летний мигрант, на которого была составлена ориентировка. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись из салона. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом блокирует продавца, а другой хозяйничает в помещении.
Двое с пистолетом ворвались в салон вечером пятницы. Они забрали около двадцати «айфонов», не забыв и про смартфон продавца, а также примерно 100 тысяч рублей.