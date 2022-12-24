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    «Фонтанка» показывает, как из салона на Испытателей выносили «айфоны». Подозреваемых нашли

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    В Петербурге нашли предполагаемых налетчиков на салон сотовой связи у «Пионерской», позарившихся на «айфоны». Они задержаны, выяснила «Фонтанка» 24 декабря.

    Как сообщалось ранее, один из подозреваемых — 21-летний мигрант, на которого была составлена ориентировка. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись из салона. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом блокирует продавца, а другой хозяйничает в помещении.

    Двое с пистолетом ворвались в салон вечером пятницы. Они забрали около двадцати «айфонов», не забыв и про смартфон продавца, а также примерно 100 тысяч рублей.

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