Черный человек оставил букмекерскую контору на севере Петербурга без выручки

Спокойствие ночной смены букмекерской конторы сети «Фонбет» в Приморском районе Петербурга нарушил мужчина в балаклаве.



Он ворвался в помещение на проспекте Испытателей накануне в половине шестого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря. Угрожая пистолетом 35-летней петербурженке, кассиру заведения, он заставил её опустошить букмекерские «карманы». Там оказалось 75 тыс. рублей. После этого мужчина убежал.

Пострадавшая запомнила еще, что одет он был во всё черное, а роста был среднего. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».