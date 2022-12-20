    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, южн

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.35eur70.62

    Черный человек оставил букмекерскую контору на севере Петербурга без выручки

    2691
    2 комментария

    Спокойствие ночной смены букмекерской конторы сети «Фонбет» в Приморском районе Петербурга нарушил мужчина в балаклаве.

    Он ворвался в помещение на проспекте Испытателей накануне в половине шестого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря. Угрожая пистолетом 35-летней петербурженке, кассиру заведения, он заставил её опустошить букмекерские «карманы». Там оказалось 75 тыс. рублей. После этого мужчина убежал.

    Пострадавшая запомнила еще, что одет он был во всё черное, а роста был среднего. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Kruger20 Дек 2022 в 09:14
    Люди в черном)))))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close