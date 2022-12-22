До встречи со спецназом житель Сестрорецка обижал мать, а потом выгнал ее из квартиры

Новые подробности ЧП в Сестрорецке появляются после задержания местного жителя с ружьем.



Первой о том, что что-то неладное творится в соседней квартире, в полицию накануне около семи вечера сообщила жительница дома 16 по улице Всеволода Боброва, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря. Она уверяла, что пожилая соседка просит о помощи и жалуется на агрессию сына.



Когда полиция прибыла на место, то увидела на лестничной площадке пожилую женщину. Она, по предварительной информации, рассказала, что живет с сыном, он выпил, угрожал ей, а потом и вовсе выгнал из дома. Силовики увидели, как мужчина с предметом, похожим на пистолет, быстро закрывает дверь. После чего на место вызвали переговорщика и спецназ.

