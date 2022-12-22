В Сестрорецке мужчина вышел на балкон с ружьем после захода солнца

Преждевременный салют с балкона дома в Сестрорецке чуть не устроил местный житель.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 22 декабря, в 112 сообщение об агрессивном мужчине с ружьем на балконе на улице Всеволода Боброва, 16, поступило около десяти вечера.
Полицейским пришлось потрудиться, чтобы уговорить потенциального стрелка открыть им дверь. Как писали читатели «Фонтанки», задержание походило на спецоперацию: сотрудники МВД перекрыли участок дороги между домами 21 и 25 по ул. Всеволода Боброва, никого не пускали во двор.
В итоге в отдел увезли 43-летнего местного жителя, который ранее уже не раз попадал в поле зрения МВД. Он был не сильно трезв и объяснить причину поведения не мог.