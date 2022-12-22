    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-з

    749мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.53eur75.09
    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    В Сестрорецке мужчина вышел на балкон с ружьем после захода солнца

    2791
    2 комментария

    Преждевременный салют с балкона дома в Сестрорецке чуть не устроил местный житель.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 22 декабря, в 112 сообщение об агрессивном мужчине с ружьем на балконе на улице Всеволода Боброва, 16, поступило около десяти вечера.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    ПоделитьсяПоделиться

    Полицейским пришлось потрудиться, чтобы уговорить потенциального стрелка открыть им дверь. Как писали читатели «Фонтанки», задержание походило на спецоперацию: сотрудники МВД перекрыли участок дороги между домами 21 и 25 по ул. Всеволода Боброва, никого не пускали во двор.

    В итоге в отдел увезли 43-летнего местного жителя, который ранее уже не раз попадал в поле зрения МВД. Он был не сильно трезв и объяснить причину поведения не мог.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close