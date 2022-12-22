«Оденьте и обуйте». Как спецназ с переговорщиком нежно задержали мужчину с ружьем в Сестрорецке

По-человечески обошелся спецназ с мужчиной, который устроил переполох в Сестрорецке: он вышел на балкон с ружьем.
На видео, которое 22 декабря предоставила пресс-служба ГУ МВД, попало, как переговорщик связывается с 43-летним местным жителем. Ему удается уговорить его открыть дверь.
«Не оказывай сопротивление», — уговаривает он его. А кто-то за ним говорит: «А вообще у него сейчас может быть плохо с сердцем».
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
После того, как спецназ попадает в квартиру, слышится приказ «Зачистка. Растяжки ищите»
Потом с пола осторожно поднимают мужчину. А перед транспортировкой в отдел его обувают и одевают.
Полицию на улице Всеволода Боброва вызвали накануне около десяти вечера, после того, как соседи увидели на балконе дома 16 мужчину с ружьем.