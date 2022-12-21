Труба-диверсант в самом центре. Петербуржцы заметили «европейскую» достопримечательность

Петербуржцы продолжают катиться, проявлять мастерство прыжка и осторожности из-за капризов погоды. Ничего хорошего горожанам не обещают, но власти говорят, что делают все возможное.
Где-то не выдерживают даже водосточные трубы. Такую картину, к примеру, заметил читатель «Фонтанки» вечером 21 декабря в переулке Гривцова.
читатель «Фонтанки»
А таким крайне небезопасным способом пешеходы решили обойти лужу у метро «Пионерская». По словам очевидцев, люди идут по проезжей части до другого перехода, либо перелезают через забор. «Фонтанка» так делать не рекомендует.
Есть и милые сценки, которые показывают, что общая беда – сближает.
Тем временем, как стало известно «Фонтанке», к шести часам вечера среды основные стационары города приняли 154 пострадавших на скользких улицах. Больше всего обратившихся в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
«Водоканал» Петербурга сообщил, что его сотрудники оказывают помощь дорожникам и коммунальщикам, выполняя прочистку дорожных патрубков и дождеприемных колодцев от снега и льда. Городская система водоотведения находится в исправном состоянии и готова к приему талых вод, добавили на предприятии.
«В случае образования скопления воды на вашей улице звоните на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону: 305-09-09, а также в службу по вопросам оказания жилищных и коммунальных услуг: 004», – советуют горожанам.