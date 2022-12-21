Труба-диверсант в самом центре. Петербуржцы заметили «европейскую» достопримечательность

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    Петербуржцы продолжают катиться, проявлять мастерство прыжка и осторожности из-за капризов погоды. Ничего хорошего горожанам не обещают, но власти говорят, что делают все возможное.

    Где-то не выдерживают даже водосточные трубы. Такую картину, к примеру, заметил читатель «Фонтанки» вечером 21 декабря в переулке Гривцова.

    читатель «Фонтанки»

    А таким крайне небезопасным способом пешеходы решили обойти лужу у метро «Пионерская». По словам очевидцев, люди идут по проезжей части до другого перехода, либо перелезают через забор. «Фонтанка» так делать не рекомендует.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Есть и милые сценки, которые показывают, что общая беда – сближает.

    Тем временем, как стало известно «Фонтанке», к шести часам вечера среды основные стационары города приняли 154 пострадавших на скользких улицах. Больше всего обратившихся в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

    «Водоканал» Петербурга сообщил, что его сотрудники оказывают помощь дорожникам и коммунальщикам, выполняя прочистку дорожных патрубков и дождеприемных колодцев от снега и льда. Городская система водоотведения находится в исправном состоянии и готова к приему талых вод, добавили на предприятии.

    «В случае образования скопления воды на вашей улице звоните на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону: 305-09-09, а также в службу по вопросам оказания жилищных и коммунальных услуг: 004», – советуют горожанам.

    О ледяном дожде и очень сильном гололёде предупреждали синоптики. В комитете по благоустройству подтвердили, что сюрпризом осадки не стали. Несмотря на подозрения горожан, к ним, как утверждают, готовились. Но погода оказалась коварнее.

    «Фонтанка» показывала улицы, на которых петербуржцы с утра тренируют баланс и пингвинью походку.

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