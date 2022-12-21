Не в котлован, так в ФАС. «Метрострой Северной столицы» снес претендентов на строительство новой станции на Юго-Западе

По данным сайта госзакупок, 20 декабря подведены итоги запроса предложений на подготовку котлована и забивку свай для новой станции метро «Казаковская» Красносельско-Калининской линии (рядом со станцией «Автово»). Заказчиком работ является «Метрострой Северной столицы», откуда только что ушел генеральный директор Владимир Шмидт, а в городском фольклоре застыло высказывание губернатора о 89 станциях . Что касается веса данной закупки, то сумма названа в 130 млн рублей, срок исполнения работ — декабрь 2023 года.

Заявку подали компании «Запсибгидрострой» (Сургут) и крупная петербургская ГК «Возрождение», которая, как известно, недавно выполнила капремонт Биржевого моста. Однако процедура признана несостоявшейся — оба предложения отклонены.

По данным нашего издания, у сибиряков комиссии не понравились условия банковской гарантии и не заверенный должным образом устав, у «Возрождения» нашли «несоответствие требованиям к оформлению» и отсутствие доказательств опыта.



В компании «Запсибгидрострой» пообещали передать руководству вопрос 47news, будут ли обжаловаться итоги процедуры. В «Возрождении» же нам сообщили, что удивлены мотивировкой: «У нас десятки построенных инфраструктурных объектов … Рассматриваем возможность обращения в ФАС и арбитраж».

