Не в котлован, так в ФАС. «Метрострой Северной столицы» снес претендентов на строительство новой станции на Юго-Западе

Строительство станции метро «Казаковская» традиционно откладывается. Конкурсная процедура на подготовительные работы практически ничем не закончилась. «Фонтанка» узнала реакцию участников.
По данным сайта госзакупок, 20 декабря подведены итоги запроса предложений на подготовку котлована и забивку свай для новой станции метро «Казаковская» Красносельско-Калининской линии (рядом со станцией «Автово»). Заказчиком работ является «Метрострой Северной столицы», откуда только что ушел генеральный директор Владимир Шмидт, а в городском фольклоре застыло высказывание губернатора о 89 станциях. Что касается веса данной закупки, то сумма названа в 130 млн рублей, срок исполнения работ — декабрь 2023 года.
Заявку подали компании «Запсибгидрострой» (Сургут) и крупная петербургская ГК «Возрождение», которая, как известно, недавно выполнила капремонт Биржевого моста. Однако процедура признана несостоявшейся — оба предложения отклонены.
По данным нашего издания, у сибиряков комиссии не понравились условия банковской гарантии и не заверенный должным образом устав, у «Возрождения» нашли «несоответствие требованиям к оформлению» и отсутствие доказательств опыта.
В компании «Запсибгидрострой» пообещали передать руководству вопрос 47news, будут ли обжаловаться итоги процедуры. В «Возрождении» же нам сообщили, что удивлены мотивировкой: «У нас десятки построенных инфраструктурных объектов … Рассматриваем возможность обращения в ФАС и арбитраж».
«Казаковская» (она же «Юго-Западная») входит в один участок с «Путиловской». Заметим, проект пересадочного узла на станцию «Кировский завод» был создан еще в 2014 году, а последние 4 года его корректировали. Кстати, как утверждают в самом МСС, за эти годы было сделано немного, но есть забор вокруг места строительства.