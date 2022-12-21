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    Лопнувший участок трубы на Энгельса заменили

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    Ремонт трубы на проспекте Энгельса завершился минувшим вечером, в 23:20, сообщает утром 21 декабря пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». Теплоснабжение абонентов, по данным компании, восстановлено в полном объёме.

    «Фонтанка» писала, что коммунальная авария вчера ночью оставила без тепла 95 домов на проспекте Энгельса, в районе Удельной. Аварийно-восстановительная бригада в течение дня заменила 5,5 метра ненадежного трубопровода. Сварочные работы закончились в 20:15, после этого трубопровод начали заполнять теплоносителем. Горячее водоснабжение зданий осуществлялось по обратному трубопроводу.

    «В настоящее время теплоснабжение 54 жилых домов восстановлено в полном объеме. ТЭК подает теплоноситель до границ балансовой принадлежности (ввода в дом)», — отмечается в сообщении.

    Данный участок трубопровода включён в программу реконструкции, к следующей осени магистраль обещают переложить.

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    Коммунальная аварияПрорыв трубыЭнергетикаТЭК
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