Почти сотня зданий осталась перед морозным днем с остывшими батареями на севере Петербурга

Ночная авария оставила к утру 20 декабря часть домов Выборгского района Петербурга без тепла.
Как сообщают «Фонтанке» читатели, батареи в домах в районе станции метро «Удельная» остыли уже к 6 утра. В аварийной службе уточнили, что ночью у дома 75 по проспекту Энгельса был обнаружен дефект на трубе диаметром 500 мм. В зону отключения попали 95 зданий, из них, уточнили энергетики, 54 жилых.
Включить тепло обещают лишь 21 декабря к половине второго ночи.
Как уточнили в ГУП «ТЭК» сообщение о дефекте на трубопроводе поступило сегодня в половину третьего ночи.
«По нормативам на ремонтные работы отводится 30 часов, но теплоэнергетики делают все, чтобы завершить ремонт раньше срока», - уверяют в компании.
Там также отметили, что изношенный участок трубопровода уже включен в программу реконструкции. По итогам конкурса выбран подрядчик для выполнения строительно-монтажных работ.
Синоптики не добавляют оптимизма замерзающим — сегодня в течение дня температура воздуха значительно снизится, а ночью в городе ждут ледяного дождя.