Почти сотня зданий осталась перед морозным днем с остывшими батареями на севере Петербурга

Ночная авария оставила к утру 20 декабря часть домов Выборгского района Петербурга без тепла.



Как сообщают «Фонтанке» читатели, батареи в домах в районе станции метро «Удельная» остыли уже к 6 утра. В аварийной службе уточнили, что ночью у дома 75 по проспекту Энгельса был обнаружен дефект на трубе диаметром 500 мм. В зону отключения попали 95 зданий, из них, уточнили энергетики, 54 жилых.



Включить тепло обещают лишь 21 декабря к половине второго ночи.



Как уточнили в ГУП «ТЭК» сообщение о дефекте на трубопроводе поступило сегодня в половину третьего ночи.

