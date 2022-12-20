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    Почти сотня зданий осталась перед морозным днем с остывшими батареями на севере Петербурга

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    2 комментария

    Ночная авария оставила к утру 20 декабря часть домов Выборгского района Петербурга без тепла.

    Как сообщают «Фонтанке» читатели, батареи в домах в районе станции метро «Удельная» остыли уже к 6 утра. В аварийной службе уточнили, что ночью у дома 75 по проспекту Энгельса был обнаружен дефект на трубе диаметром 500 мм. В зону отключения попали 95 зданий, из них, уточнили энергетики, 54 жилых.

    Включить тепло обещают лишь 21 декабря к половине второго ночи.

    Как уточнили в ГУП «ТЭК» сообщение о дефекте на трубопроводе поступило сегодня в половину третьего ночи.

    «По нормативам на ремонтные работы отводится 30 часов, но теплоэнергетики делают все, чтобы завершить ремонт раньше срока», - уверяют в компании.

    Там также отметили, что изношенный участок трубопровода уже включен в программу реконструкции. По итогам конкурса выбран подрядчик для выполнения строительно-монтажных работ.

    Синоптики не добавляют оптимизма замерзающим — сегодня в течение дня температура воздуха значительно снизится, а ночью в городе ждут ледяного дождя.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок20 Дек 2022 в 09:59
    Как в Париже! :)
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