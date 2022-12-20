Синоптики обещают Петербургу холодный день и очень сложную ночь — с ледяными дождями и стекловидным льдом

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -5...-7 градусов. Ночью и утром в окрестностях она местами опускалась до -10 градусов.

После тёплого понедельника в Петербурге снова стало холодно. Более сложный день будет завтра.

«Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона с юго-востока, а вечером скажется приближение тёплого атмосферного фронта с запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами пройдёт небольшой снег, местами гололедица», — сообщает центр «ФОБОС».



В Ленинградской области минус 2–7 градусов, и днём теплее не станет. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.



«Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 20 декабря за 10 лет наблюдений: минус 9 будут ощущаться как минус 15 при повышенной влажности воздуха 85 %. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 до плюс 1 градуса. Самое холодное 20 декабря выдалось в 1962 году, минус 22 днём, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 10.

