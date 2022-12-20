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    «Мне очень жаль». В Германии осудили 97-летнюю секретаршу нацистского концлагеря, сбежавшую из дома престарелых

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    Немецкий суд приговорил 97-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф в Польше к двум годам лишения свободы условно. Ирмгард Фуршнер признали виновной в пособничестве убийству в тысячах случаев. Об этом 20 декабря сообщает издание Spiegel.

    Она работала с 1943 по 1945 год в комендатуре концлагеря недалеко от Данцига. Как говорится в заключении судебной инстанции, таким образом она оказывала помощь в систематических убийствах заключенных.

    Пожилая немка сказала и последнее слово: «Мне очень жаль, что всё это произошло, и я сожалею о том, что была в Штуттгофе в то время. Больше я ничего не могу сказать».

    Судебный процесс начался в сентябре 2021 года. Суд заслушал 8 из 31 ответчика. Выжившие в лагере рассказали о страданиях и массовых смертях в Штуттгофе.

    Сначала Ирмгард Фуршнер не хотела участвовать в судебном разбирательстве и сбежала на такси из своего дома престарелых в день судебного заседания. Однако спустя несколько часов ее задержала полиция на улице Гамбурга.

    Суд выдал ордер на ее арест. Бывшая нацистская секретарша в возрасте 96 лет провела пять дней в предварительном заключении. Только в конце судебного процесса она нарушила свое молчание.

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