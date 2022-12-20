«Мне очень жаль». В Германии осудили 97-летнюю секретаршу нацистского концлагеря, сбежавшую из дома престарелых

Немецкий суд приговорил 97-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф в Польше к двум годам лишения свободы условно. Ирмгард Фуршнер признали виновной в пособничестве убийству в тысячах случаев. Об этом 20 декабря сообщает издание Spiegel.

Она работала с 1943 по 1945 год в комендатуре концлагеря недалеко от Данцига. Как говорится в заключении судебной инстанции, таким образом она оказывала помощь в систематических убийствах заключенных.

Пожилая немка сказала и последнее слово: «Мне очень жаль, что всё это произошло, и я сожалею о том, что была в Штуттгофе в то время. Больше я ничего не могу сказать».