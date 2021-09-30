Обвиняемая в массовых убийствах 96-летняя секретарша концлагеря Штутгоф сбежала в день суда. Ее схватили около границы ФРГ

Ирмгард Фурхнер, которая была секретаршей концлагеря на территории оккупированной Польши в годы Второй мировой войны, попыталась сбежать в день суда. Об этом 30 сентября пишет Der Spiegel.
Подсудимая не явилась в региональный суд Итцехо на начало судебного заседания. Фурхнер обвиняется в соучастии в жестоком убийстве 11 412 человек, а также в покушении на убийство в 18 других случаях. Утром она покинула дом престарелых на такси. Фурхнер сообщила в письме судье, что боится насмешек. После этого суд выдал ордер на ее арест.
Позже Reuters со ссылкой на немецкую полицию сообщил, что беглянку поймали. Ей почти удалось добраться до границы с Данией. Врачи должны оценить, позволит ли ее здоровье отправить ее в тюрьму.
Следствие в отношении Ирмгард Фурхнер велось с 2016 года.
Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши, к востоку от Гданьска. В лагере погибло около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было организовано производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.