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Обвиняемая в массовых убийствах 96-летняя секретарша концлагеря Штутгоф сбежала в день суда. Ее схватили около границы ФРГ

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Ирмгард Фурхнер, которая была секретаршей концлагеря на территории оккупированной Польши в годы Второй мировой войны, попыталась сбежать в день суда. Об этом 30 сентября пишет Der Spiegel.

Подсудимая не явилась в региональный суд Итцехо на начало судебного заседания. Фурхнер обвиняется в соучастии в жестоком убийстве 11 412 человек, а также в покушении на убийство в 18 других случаях. Утром она покинула дом престарелых на такси. Фурхнер сообщила в письме судье, что боится насмешек. После этого суд выдал ордер на ее арест.

Позже Reuters со ссылкой на немецкую полицию сообщил, что беглянку поймали. Ей почти удалось добраться до границы с Данией. Врачи должны оценить, позволит ли ее здоровье отправить ее в тюрьму.

Следствие в отношении Ирмгард Фурхнер велось с 2016 года.

Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши, к востоку от Гданьска. В лагере погибло около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было организовано производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.

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Комментарии (7)

260657101
Хорошая новость, отличный пример, что никто не забыл и ничто не забыто, все те секретарши и рядовые исполнители кто конкретно творят зло, нарушают закон и Конституцию, должны задать себе вопрос, хотят ли они в возрасте 90+ лет бегать от правосудия.
263819151
Опять про мыло из людей...ничего нового
266184867
25-го года рождения. Т.е. ей тогда не было и 20 лет. Зомбированная гитлерюгендша. А потом жили 70 лет в позоре. "Нашистам" и поварятам впору бы задуматься..
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