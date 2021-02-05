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В ФРГ предъявили обвинения 95-летней женщине, которая была секретарем коменданта концлагеря

В ФРГ экс-секретарю коменданта концентрационного лагеря Штутгоф предъявили обвинения в причастности к убийствам 10 тысяч узников, а также к попыткам убийств. Женщине 95 лет.

«Мы выдвинули обвинения против бывшего секретаря коменданта концлагеря Штутгоф. Мы обвиняем ее в причастности к более чем 10 тысячам убийств и по другим эпизодам — причастности к попыткам убийств», — заявил 5 февраля РИА Новости старший прокурор Петер Мюллер-Раков.

По данным прокуратуры, следствие в отношении жительницы города Пиннеберг велось с 2016 года. Были допрошены свидетели в США и Израиле.

Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши, к востоку от Гданьска. В лагере погибло около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.

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Комментарии (3)

265015791
"Приблизительно 115,000 заключенных прошли лагерь Штуттгоф; из них 65,000 погибли и 22,000 были перемещены в другие концентрационные лагеря."
65 : 115 ~= 57% погибло, выжило 43%

"Точно известна цифра попавших в плен на завершающей стадии битвы в городской черте Сталинграда с 10 января по 22 февраля 1943 г. — 91 545 человек, из них около 2500 офицеров, 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. В эту цифру входят принимавшие участие в сражении на стороне Германии военнослужащие стран Европы и рабочие организации Тодта.

Для содержания пленных экстренно был создан лагерь № 108 с центром в сталинградском рабочем посёлке Бекетовка. ... окружения. Поэтому смертность среди них была чрезвычайно высока. Уже к июню 1943 году умерло 27 078 человек, "
27078 : 91 545 ~= 30% погибло
"Из 108 тысяч солдат Шестой немецкой армии, капитулировавших зимой 1943 года под Сталинградом, лишь 6000 вернулись к 1955 году домой. Что же привело к таким невероятным потерям?"
102:108 ~= 94% погибло и умерло в СССР.
mynine
Почему же в России сталинских и последующих палачей так и прощают, как будто они не убивали и не отправляли людей на смерть и годы мучений в лагеря.
Вообще, это повод задуматься нынешним омоновцам, бьющим мирных людей, судьям, выносящим заведомо неправедные приговоры, пропагандистам, льющим грязь на защитников свободы. Когда власть в России, наконец, сменится на честную и справедливую всем им придется отвечать за свои гнусные делишки.
265015791
>было производство мыла из человеческих тел.
"Другой отличительной особенностью
этого трибунала было то, что значительная
часть вещественных доказательств не под-
вергалась судебно-экспертному исследо-
ванию, а демонстрировалась в ходе процес-
са в качестве доказательств обвинения. Так,
обвинение демонстрировало в ходе судеб-
ного разбирательства мыло, изготовленное
из человеческих тел, парики, изготовлен-
ный из татуированной человеческой кожи
пергамент и другие аналогичные объекты."

Теория и практика судебной экспертизы № 4 (44) 2016, стр. 44
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