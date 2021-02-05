В ФРГ предъявили обвинения 95-летней женщине, которая была секретарем коменданта концлагеря

В ФРГ экс-секретарю коменданта концентрационного лагеря Штутгоф предъявили обвинения в причастности к убийствам 10 тысяч узников, а также к попыткам убийств. Женщине 95 лет.
«Мы выдвинули обвинения против бывшего секретаря коменданта концлагеря Штутгоф. Мы обвиняем ее в причастности к более чем 10 тысячам убийств и по другим эпизодам — причастности к попыткам убийств», — заявил 5 февраля РИА Новости старший прокурор Петер Мюллер-Раков.
По данным прокуратуры, следствие в отношении жительницы города Пиннеберг велось с 2016 года. Были допрошены свидетели в США и Израиле.
Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши, к востоку от Гданьска. В лагере погибло около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.