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Немецкий суд освободил из-под стражи 96-летнюю секретаршу концлагеря Штутгоф. Обвиняемая в массовых убийства пыталась сбежать

Обвиняемую в массовых убийствах секретаршу немецкого концлагеря освободили из-под стражи до суда

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Суд Шлезвиг-Гольштейн принял решение отпустить Ирмгард Фурхнер, которая была секретаршей концлагеря на территории оккупированной Польши в годы Второй мировой войны.

«Женщина будет освобождена из-под стражи при соблюдении соответствующих мер безопасности», — сообщает 5 октября издание Die Welt.

Бывший секретарь концлагеря Штутгоф останется на свободе до начала судебного процесса. Обвинительное заключение будет озвучено 19 октября.

Ранее Фурхнер не явилась в региональный суд Итцехо и попыталась сбежать. Ее поймали у границы с Данией.

Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши, к востоку от Гданьска. В лагере погибло около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было организовано производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей. Фурхнер обвиняется в соучастии в жестоком убийстве 11 412 человек, а также в покушении на убийство в 18 других случаях.

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Комментарии (3)

Клаустрофобик
Так и всякие Панфиловы Симонян Яровые , старость проводить будут,пь тюрьмам да судам.
Владислав М
Если уж обвинять в соучастии, то тогда логично судить всех немцев, работавших на рейх во время Второй мировой. Почему отыгрываются на одной струшке?
yarg99
Смоется в Аргентину
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