Суд Шлезвиг-Гольштейн принял решение отпустить Ирмгард Фурхнер, которая была секретаршей концлагеря на территории оккупированной Польши в годы Второй мировой войны.
«Женщина будет освобождена из-под стражи при соблюдении соответствующих мер безопасности», — сообщает 5 октября издание Die Welt.
Бывший секретарь концлагеря Штутгоф останется на свободе до начала судебного процесса. Обвинительное заключение будет озвучено 19 октября.
Ранее Фурхнер не явилась в региональный суд Итцехо и попыталась сбежать. Ее поймали у границы с Данией.
Немецкий суд освободил из-под стражи 96-летнюю секретаршу концлагеря Штутгоф. Обвиняемая в массовых убийства пыталась сбежать
Обвиняемую в массовых убийствах секретаршу немецкого концлагеря освободили из-под стражи до суда
Суд Шлезвиг-Гольштейн принял решение отпустить Ирмгард Фурхнер, которая была секретаршей концлагеря на территории оккупированной Польши в годы Второй мировой войны.
Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши, к востоку от Гданьска. В лагере погибло около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было организовано производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей. Фурхнер обвиняется в соучастии в жестоком убийстве 11 412 человек, а также в покушении на убийство в 18 других случаях.