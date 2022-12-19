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    Путин подписал закон о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев

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    4 комментария

    В России запрещены услуги суррогатных матерей для иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий закон 19 декабря подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Такая возможность сохраняется для находящихся в браке российских граждан, а также одиноких женщин. При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранцем.

    Ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению.

    Госдума приняла этот закон в окончательном чтении 8 декабря. Как пояснял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, запрет суррогатного материнства для иностранцев «позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

    Ранее сенатор Елена Мизулина заявила о необходимости правовой защиты эмбрионов, которые появляются в результате оплодотворения в пробирке. По ее словам, такие половые клетки находятся уже не в теле генетических родителей, но пока и не в теле суррогатной матери. Таким образом, с эмбрионом можно делать всё, что угодно.

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    Комментарии 4

    26705572219 Дек 2022 в 15:31
    Ой, сравнили попадание в однополую семью и продажу на органы. Где здравый смысл?
    К тому же, и так очень много детей в России живет в однополых семьях из мамы и бабушки, потому что папа "вышел за хлебом".
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