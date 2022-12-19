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    В Подмосковье 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов. Ехавшая к ним скорая застряла в снегу

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    Строительные леса рухнули вместе с рабочими в подмосковном Краснознаменске в понедельник, 19 декабря. Спасению пострадавших мешали сугробы.

    «Предварительно установлено, что сегодня утром на улице Краснознаменной в городе Краснознаменск при демонтаже строительных лесов конструкция обрушилась на рабочих», — сообщили в областной прокуратуре.

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    В Следственном комитете по региону уточнили, что, по предварительным данным, угрозы для жизней пострадавших нет. Точное число госпитализированных в ведомстве не назвали.

    В группе Краснознаменска во «ВКонтакте» показали машину медиков, застрявшую в снегу. Во двор, к месту ЧП, её пришлось толкать.

    Фото: vk.com/vkrasnoznamenske
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    MSK1.RU пишет, что строительные леса обрушились во время капитального ремонта дома на Краснознаменной, 19. Работами по утеплению фасада одноподъездной двенадцатиэтажки занималась компания «Стиль-1».

    «Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой, которые и рухнули вместе с рабочими, если верить контракту, обошлись в 2,45 миллиона рублей», — уточняет издание.

    По предварительным данным Минздрава Московской области, госпитализированы девять человек. Четверо из них в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы добавил, что травмы получили 15 рабочих.

    Фото: vk.com/vkrasnoznamenske

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