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    Губернатор Белгородской области раскритиковал систему оповещения об обстрелах за неэффективность

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    1 комментарий

    Неэффективность системы по оповещению об обстрелах в Белгородской области раскритиковал глава региона Вячеслав Гладков. Об этом губернатора рассказал во время оперсовещания с правительством, передает 19 декабря Bel.ru.

    По словам Гладкова, СМС-сообщения о необходимости пройти в укрытия пришли людям через 40 минут или даже полтора часа после начала обстрела. Глава региона отметил, что это вызвало раздражение у людей.

    «Это вызывает раздражение у людей. Вызывает массу вопросов. И эффективность их в целом, СМС-сообщений, достаточно низкая. Мы начинаем реагировать после того, как взрыв уже раздался на земле», — сказал Вячеслав Гладков.

    Глава региона поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения.

    В Белгородской области начались СМС-рассылки об обстрелах. Два человека пострадали в результате вечернего обстрела посёлка Красная Яруга в Краснояружском районе Белгородской области.

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    Комментарии 1

    Mimic19 Дек 2022 в 11:23
    Зачем он так народ пугает? "взрывы"??
    Можно ведь сказать мягче: громкие звуки, хлопки.
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