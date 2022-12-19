Губернатор Белгородской области раскритиковал систему оповещения об обстрелах за неэффективность

Неэффективность системы по оповещению об обстрелах в Белгородской области раскритиковал глава региона Вячеслав Гладков. Об этом губернатора рассказал во время оперсовещания с правительством, передает 19 декабря Bel.ru.



По словам Гладкова, СМС-сообщения о необходимости пройти в укрытия пришли людям через 40 минут или даже полтора часа после начала обстрела. Глава региона отметил, что это вызвало раздражение у людей.

«Это вызывает раздражение у людей. Вызывает массу вопросов. И эффективность их в целом, СМС-сообщений, достаточно низкая. Мы начинаем реагировать после того, как взрыв уже раздался на земле», — сказал Вячеслав Гладков.