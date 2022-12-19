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    «Крайне тяжёлый день». Новый обстрел в Белгородской области, есть пострадавшие

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    3 комментария

    Два человека пострадали в результате вечернего обстрела посёлка Красная Яруга в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом ночью 19 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. По его словам, вчерашний день был крайне тяжёлым.

    «Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал он.

    От обстрела загорелись хозяйственные постройки. К ночи пожар был потушен. В трёх четырёхэтажных домах повреждены стёкла. Восстанавливать надо газопровод, трубопровод, теплоснабжение и линии электропередачи.

    «В Краснояружском районе после обстрела ночью 2 человека ранены, 8 жилых и нежилых помещений и зданий пострадало, а также 2 автомобиля», — уточнил позже Гладков.

    Вчера под обстрел попал и райцентр. Погиб один человек, травмы получили восемь.

    «Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении», — написал губернатор.

    Повреждены 75 жилых и промышленных построек и квартир, около 40 автомобилей. После закрытия пробитых крыш и окон люди смогут вернуться в своё жильё.

    «Уже начали закрывать периметр. Вчера пленкой, а сегодня замеры, изготовление и восстановление теплового контура, потому что понимаем, что сделать это нужно максимально быстро», — отметил Гладков.

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    Комментарии 3

    Чёрт Опасный19 Дек 2022 в 08:07
    Интересно - кому может быть выгодно проживание населения в зоне поражения?
    Лично у меня ответа нет.
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