«Крайне тяжёлый день». Новый обстрел в Белгородской области, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате вечернего обстрела посёлка Красная Яруга в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом ночью 19 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. По его словам, вчерашний день был крайне тяжёлым.

«Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал он.



От обстрела загорелись хозяйственные постройки. К ночи пожар был потушен. В трёх четырёхэтажных домах повреждены стёкла. Восстанавливать надо газопровод, трубопровод, теплоснабжение и линии электропередачи.