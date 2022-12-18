В Белгороде число пострадавших после обстрела выросло до восьми человек

Число пострадавших после обстрела Белгорода 18 декабря увеличилось до 8 человек. Один из них сейчас находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



В результате атаки оказались побиты стекла в четырех многоэтажках, повреждено имущество и в частном секторе — по предварительным оценкам, задело 14 жилых домов и девять машин. Также известно об обстреле птицефабрики, где погиб мужчина. Как сообщил губернатор, он приехал из Тамбова и работал в подрядной организации.



Судя по публикуемым в телеграм-каналах видео, разрушения на птицефабрике достаточно масштабные.

