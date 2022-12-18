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    Пятеро пострадавших и один погибший. Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгородской области

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    Один человек погиб в пригороде Белгорода после обстрела днем 18 декабря. В жилых домах выбиты стекла, попало и по машинам.

    Кадры из города публикует губернатор региона Вячеслав Гладков. В предыдущем сообщении он рассказал, что сработала система ПВО и «есть последствия на земле».

    В городе пострадали четыре человека, мужчине осколками «посекло спину», женщину ранило в лицо. Стекла побиты в четырех многоэтажках, повреждено имущество и в частном секторе — по предварительным оценкам, задело 14 жилых домов и девять машин.

    «По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — добавил Гладков.

    Судя по публикуемым в телеграм-каналах видео, разрушения на птицефабрике достаточно масштабные. Отмечается, что погибший мог быть строителем, который возводил новые корпуса.

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