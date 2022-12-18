Пятеро пострадавших и один погибший. Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгородской области

Один человек погиб в пригороде Белгорода после обстрела днем 18 декабря. В жилых домах выбиты стекла, попало и по машинам.



Кадры из города публикует губернатор региона Вячеслав Гладков. В предыдущем сообщении он рассказал, что сработала система ПВО и «есть последствия на земле».