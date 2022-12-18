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    «Аргентина эта тупая выиграла. Я этот футбол дурацкий видеть не могу». Как юная петербурженка Настя не по-детски за Францию болела

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    16 комментариев

    Шестилетняя петербурженка Настя крайне эмоционально отреагировала на проигрыш Франции Аргентине в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Девочка болела с чувством, нарядившись в костюм леди Баг. Поражение любимой команды ее крайне расстроило. Видеозаписью переживаний дочери с «Фонтанкой» поделился папа Павел.

    читатель «Фонтанки» Павел

    «Аргетина эта тупая выиграла, а я болела за Францию», — в слезах говорила девочка, топая ногой в стену. «Я футбол этот дурацкий видеть не могу», — припечатала девочка.

    Как рассказал «Фонтанке» папа Насти Павел, дочка с самого начала чемпионата болела только за Францию. Причины две — потому что во Франции «живет» героиня одноименного мультфильма леди Баг (не случайность, это французский мультик) и потому что она «просто любит» Киллиана Мбаппе.

    «Удивительно, но ее успокаивала наша маленькая кошка. Настя сказала, что хочет побыть одна. Осознать, что произошло и решила, что в следующий раз Франция точно победит», — поделился Павел развязкой драматичного (не только для Насти) вечера.

    Юная петербурженка заядлая болельщица — кроме Франции она питает симпатии к «Зениту».

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    Комментарии 16

    Мillemelle18 Дек 2022 в 22:04
    это очень наверно интересно родителям и их родственникам, как и чужие видео с утренниками в садике.
    +2−0
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