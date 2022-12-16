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    Овощи украшают КАД как могут. Смотрите, как фуры умудрились перекрыть въезд

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    ДТП с двумя грузовиками на КАД утром 16 декабря спровоцировало двухвостую пробку. На внешнем кольце, по данным «Яндекс.Карт» на 8:50, затор вытянулся примерно на 3,5 километра, а на проспекте Культуры в сторону КАД — на 2 километра.

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    На кадрах ФКУ Упрдор «Северо-Запад» видно, как именно оказался перекрыт въезд с Культуры на внешнее кольцо: длинны фуры встали по диагонали.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Одна из фур везла груз овощей, их хорошо видно, поскольку тент частично снесён. Некоторые коробки выпали на проезжую часть. Блестящие красные шары — видимо, лук — похожи на ёлочные игрушки.

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    ДТП случилось на 28-м километре внешнего кольца около 5:35. По данным ФКУ, один большегруз врезался в другой, стоявший в полосе безопасности на аварийке. К счастью, никто не пострадал. По данным ФКУ на 9 часов, съезд всё ещё перекрыт.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»


    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут. Именно так 11 ноября на дамбе погибла иностранка — водитель Chery QQ, а 16 ноября в районе Рябовского шоссе столкнулись несколько автомобилей и пострадали люди.


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