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    Автомобилистам начали рассказывать о планах на сброс снега в зоне платной парковки в Петербурге

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    В мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» появился раздел «Информация о зимней уборке». В последние дни такой информацией с «Фонтанкой» делятся читатели.

    Как видно по приложению, 15 декабря, к примеру, запланирован сброс снега и наледи в платной зоне на Советских улицах, Кавалергардской, Конной, Мытнинской и других.

    Ранее, напомним, Смольный анонсировал, что будет уведомлять пользователей платных парковок о том, что по определенным адресам дорожники намерены убирать снег или жилищники — сбрасывать наледь с крыш.

    В то же время с приходом снегопадов «Фонтанку» заваливают письмами о том, что дорожные службы не успевают оперативно очистить платное парковочное пространство — несмотря на специально разработанный регламент сотрудничества между комитетом по благоустройству и комитетом по транспорту. Кроме того, сугробы обнаружили даже на местах для инвалидов — в комблаге обещали проследить за тем, чтобы их оперативно очищали.

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