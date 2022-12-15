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    «Единственный недостаток — курит». Обвиняемый в убийстве сотрудницы секс-шопа в Петербурге заявил, что импровизировал в показаниях

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    В Санкт-Петербургском городском суде завершились прения по делу об убийстве сотрудницы магазина для взрослых. Обвиняемый заявил, что не помнит, как выглядела девушка, — в показаниях якобы импровизировал на основе слов следователя.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Об итогах прений 15 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Фигурант Кирилл Васильев вину признал частично — не смог припомнить подробностей визита в секс-шоп, «зачем пришел туда с ножом, убил и забрал интимные товары». Защищать его пришла мать: рассказала, что сын рос замечательным ребенком, постоянно приводил домой друзей и животных. Сейчас, по ее словам, он тоже человек положительный: спокойный, не пьет, запрещенного не употребляет, единственный недостаток — курит.

    Свои слова женщина подкрепила историей из жизни сына: однажды он встретил девушку, которая представилась учительницей начальных классов, а оказалась секс-работницей и якобы «вытаскивала вещи из его квартиры». Даже в этой ситуации Васильев не проявил агрессию, а просто выгнал подругу, подчеркнула мать и заключила, что у сына «что-то с головой».

    Брат погибшей просил о максимально высоком сроке для Васильева, гособвинение — о 18 годах колонии строгого режима. Защита парировала — квалификация действий фигуранта завышена, разбой не доказан, а умысла на убийство якобы не было. Адвокат отметил, что причиной событий стал внезапный конфликт, и просил наказать Васильева в рамках первой части статьи об убийстве. Она предусматривает лишение свободы от 6 до 15 лет — с ограничением свободы до двух лет или без него.

    Суд огласит приговор 20 декабря.

    Консультантка магазина для взрослых на улице Дыбенко погибла в феврале. По версии следствия, Васильев явился в магазин и потребовал, чтобы девушка прошла с ним в подсобку. Она отказалась, и мужчина якобы 29 раз ударил ее ножом — в суде отмечают, что жертва упала, ударившись головой о журнальный столик, и через некоторое время скончалась. Также следствие полагает, что Васильев забрал из магазина два мастурбатора общей стоимостью в 2 600 рублей. «Фонтанка» показывала видео с места событий.

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